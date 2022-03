Grote brand in opslag timmerbedrijf in Oploo, schuur verwoest

OPLOO - In een opslag van een aannemersbedrijf aan de Deurneseweg in Oploo is woensdagochtend brand uitgebroken. De brandweer spreekt van een ‘grote brand’.

Een woordvoerster van de Veiligheidsregio zegt dat de loods volledig is afgebrand. Het woonhuis is onbeschadigd. Er werd in eerste instantie melding gemaakt van een brand in een stal. ,,Er is geen levend vee aanwezig. Deze ruimte wordt gebruikt als opslag, er staat voornamelijk hout in. ”

Naast de opslag is een woning. De brandweer is uitgerukt met drie tankauto's en twee hoogwerkers. Ook is een groot watertransport ingezet.

Volledig scherm Grote brand in Oploo © SK-Media

Steekvlam

Een omstander op de fiets weet te vertellen dat de brand al zeker van 12.00 uur woedde. ,,Ik zag de rook dus ik dacht ik fiets even een rondje. Ik hoorde net een mevrouw vertellen dat er ineens een grote steekvlam was in de schuur, daarna vloog hij in brand.‘’

De schuur is volledig verwoest door het vuur. De brandweer zet alles op alles om te zorgen dat de brand niet overslaat naar de woning. Volgens een persfotograaf zouden er ook dieseltanks op het perceel aanwezig zijn, maar deze vormen volgens de veiligheidsregio geen dreiging.

De eigenaar van het pand wilde niet op reageren. Niemand is gewond geraakt.

Volledig scherm Brand in Oploo. De naastgelegen woning wordt natgehouden. © SK-Media

Volledig scherm De volledig verwoestte schuur © De Gelderlander

