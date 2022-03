Grote brand uitgebroken in stal in Oploo, geen dieren aanwezig

Lente brengt warmer weer: leg kranten in je groene kliko, was je wenkbrau­wen en controleer je kruipruim­te

Het weerbericht voor de komende dagen, vooral na het weekend, ziet er rooskleurig uit. De zon laat zich vaak zien en de temperatuur loopt op. Buiten zitten in het voorjaar bij 19 graden is toch altijd net wat lekkerder dan midden in de zomer buiten zitten bij 19 graden. Nu voelt het heerlijk warm, dan al snel koud. Het kan wel zijn dat je kliko al gaat stinken, je deuren een beetje klemmen of de muggen je al weten te vinden. Waar moeten we op letten bij stijgende temperaturen en wat kunnen we nú alvast doen?

18 maart