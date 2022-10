Grote brand verwoest hal met fietsaccu’s en meubels, brandweer moest terugtrekken, mogelijk asbest vrijgekomen

BEUGEN - Een uitslaande brand woedt zondagochtend in een bedrijfsverzamelhal in Beugen. Er was veel rook en er waren flinke knallen te horen. Het vuur is wat gaan liggen, maar rond het middaguur knappen nog steeds dakplaten. Zo’n zestig tot zeventig brandweerlieden zijn ingezet.

De zeer grote brand, die iets voor 09.00 uur is ontdekt, was in het pand van autobedrijf JK Automotive, handelaar in tweedehands meubels Hahebo en KWS Seuren, dat handelt in fietsaccu’s. De brandweer bestreed de vlammen met korpsen uit Oeffelt, Gennep, Haps, Wanroij, Boxmeer, Uden en Sint Anthonis.

Asbest vrijgekomen?

De brandweer onderzoekt of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen bij de brand. De Veiligheidsregio Limburg-Noord waarschuwde inwoners van de regio Gennep voor overlast door rook. Het advies was ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. Iets voor 11.00 uur is er een zogenoemd NL Alert verstuurd.

Volledig scherm De grote brand aan de straat Transportcentrum in Beugen. © Persbureau Heitink

Bij een oproep op p2000 aan een communicatiemedewerker van de Veiligheidsregio Brabant Noord wordt rond 11.20 uur asbest vermeld. Vooralsnog is niet bevestigd dat er asbest is vrijgekomen.

Brandweer moet zich terugtrekken

Brandweerlieden hadden moeite het vuur onder controle te krijgen. De enorme hal stond volledig in brand en de vlammen sloegen uit het dak. Een deel van het dak en een muur zijn ook ingestort, waardoor brandweerlieden zich een tijd moesten terugtrekken. Vanwege de rook droegen brandweerlieden persmaskers en er is onder meer een hoogwerker ingezet.

Rond 11.00 uur is de brand nog niet onder controle, maar is het ergste vuur gedoofd. In de hal brandt het nog wel. Rond het middaguur heeft het vuur aan de voorkant van de hal de eerste verdieping bereikt. Door de hitte knappen daar dakplaten. De bedrijfshallen rond het pand zijn tijdens de uitslaande brand natgehouden. Die zijn daardoor gespaard gebleven.

Zo heet dat buren afstand nemen

Een buurman, van wie de naam bekend is bij de redactie, dacht rond 09.00 uur het geluid van stromend water te horen. Aanvankelijk dacht hij dat een transportbedrijf de vrachtwagens aan het schoonmaken was. Toen hij niet veel later naar buiten keek, zag hij echter rook uit de hal komen.

Aanvankelijk was er alleen rook te zien. Rond 10.00 uur sloegen echter de vlammen uit het pand. Volgens de buurman werd het toen zo heet in de straat, dat hij zijn vrouw heeft gewaarschuwd. Ze hebben een paar spullen uit huis gepakt en zijn voor de zekerheid op 100 meter afstand gaan staan om de ontwikkelingen te volgen. Overigens is hij verbaasd dat het NL Alert niet eerder is verstuurd.

Oorzaak brand onbekend

De jonge eigenaren van KWS Seuren, drie broers, zijn aanwezig en hebben hun levenswerk in vlammen zien opgaan. Locoburgemeester Bouke de Bruin van de gemeente Land van Cuijk was aanwezig bij de brand. Zij noemde het ‘vreselijk’.

Een aantal personen is gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar geen van hen hoefde naar het ziekenhuis voor behandeling. De oorzaak van de brand is vooralsnog niet bekend. Wel is het mogelijk dat fietsaccu’s spontaan vlam vatten.

Volledig scherm Het dak van de hal aan de straat Transportcentrum in Beugen is ingestort. © Theo Peeters

Volledig scherm Bij een grote brand aan de straat Transportcentrum in Beugen. © SK-Media

