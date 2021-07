Grote controle van opslaglocaties in Brabant: politie ontdekt vooral soft- en harddrugs

Nieuwsover­zicht | Boxtelaar komt met een wel heel speciaal concept - Explosieve stijging in aantal coronabe­smet­tin­gen

8 juli Er bestaat in de regio groot ongenoegen over het feit dat Rijkswaterstaat de problemen met de Haringvlietbrug niet heeft zien aankomen. Verder heeft de oververhitte woningmarkt het kookpunt bereikt en is de eigenaar van Bossche horecazaken boos omdat hij als crimineel afgeschilderd zou worden. De gezondheidssituatie van Peter R. de Vries is donderdagavond ongewijzigd en het aantal coronabesmettingen loopt in explosief tempo op. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag.