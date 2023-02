Grote optochten en keihard meezingen: nagenieten van de carnavalsmaandag

Het was maandag een drukte van jewelste in onder meer Oeteldonk, Kruikenstad en ut Kielegat. Dankzij verschillende grote optochten en het uitblijven van regen was het voor veel feestvierders een perfecte carnavalsdag. We blikken daarom terug op de hoogtepunten van de carnavalsmaandag.

De grote optocht in de Oeteldonkse binnenstad was er eentje voor in de geschiedenisboeken. Na drie jaar afwezigheid konden Oeteldonkers eindelijk weer genieten van een spectaculaire optocht door de bomvolle straten. De Pereplukkers gingen er met de eerste prijs bij de wagens vandoor.

Ook heel ut Kielegat liep uit voor De Grote Optocht. Carnavalsvereniging Bak & Beun wist de eerste plaats binnen te slepen met de wagen ‘Zet’um wir op voor de fruitshoot…!’

Volledig scherm Grote optocht Kielegat, de Marrekoppen. © Jules van Iperen/Pix4Profs

Kruikenstad mocht een bijzondere gast van buitenaf verwelkomen, die niet zo op de hoogte was van de dresscode. Dat is bijzonder, want zanger ‘ Weird Al’ Yankovic staat normaal gesproken bekend om zijn extravagante en carnavaleske outfits. De Amerikaan trad zondag op in 013 en genoot maandag nog even van carnaval in het Tilburgse. ,,Voor een keer ben ik de meest underdressed persoon”, schreef hij op Instagram.

Sommige Tilburgers zullen dinsdagochtend wel wakker zijn geworden met schorre keeltjes, want maandagavond stond de Heuvel bomvol met mensen die meezongen met Kruikenstad in Koor. Samen met een 40-koppig Harmonieorkest zong het publiek klassiekers en nieuwe carnavalshits.

Niet iedereen trok de binnensteden in. In de Kastanjehof in Geldrop vierden zo’n honderd senioren carnaval. Wie nog goed genoeg ter been was, deed mee in de polonaise. De rest genoot net zozeer als de jeugd op het Stratumseind. ,,Wat dansen en springen betreft is het zo’n beetje gedaan. Als je oud bent, kun je niet meer alles. Maar genieten is het wel”, aldus de 87-jarige Wil Liefhebber (87).

Volledig scherm Maandagavond vond ‘heel Kruikenstad in koor’ plaats. De Heuvel in Tilburg stond ontzettend vol met mensen die meezingen op de bekende carnavalshits onder begeleiding van een orkest. Het was er enorm druk. © Eye4images