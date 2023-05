Grote zorg Gemert-Bakel om hogere kosten Senzer

Column Als de naam van een school al fout is leren de kinderen nooit goed Nederlands

De Bolster, daar zat ik op. Het is al lang geleden dat mijn lieve kleine basisschool in de bocht van de Staringstraat in Oss haar deuren sloot. De meesters en juffen van toen zijn, hopelijk, al heel lang met pensioen, maar ik kan ze allemaal nog opnoemen; van juffrouw Joyce en juffrouw Marleen in de kleuterklas, en van juffrouw Coby in de eerste, zo heette groep 3 toen, via meneer Jan, meneer Hans, meneer Theo, juffrouw Monica en juffrouw Rita helemaal tot aan juffrouw Bregje en meneer Henny in groep 8. Ik kan ze uittekenen, net als het gebouw trouwens, van De Bolster. En ja, ook het schoollied zal ik waarschijnlijk op mijn sterfbed nog kunnen meezingen. Als zingen er dan nog in zit.