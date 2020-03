Guus Meeuwis en management voor grote uitdaging met Groots-concerten begin juni

Haalt corona ook een streep door de Vuelta in Brabant? Uitstel zou best eens afstel kunnen betekenen

14:05 Gaat de Vuelta in Brabant deze zomer nog door, of gooit corona roet in het eten? Niemand weet zeker of de Spaanse wielerronde in augustus naar Utrecht en onze provincie komt, maar alle opties liggen open. Al ligt een simpel uitstel niet meteen voor de hand.