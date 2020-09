Guus Meeuwis over vertrekkend commissaris Wim van de Donk: ‘Hij was de hoeder van Brabant’

Daar stonden ze dan, nagenietend van Koningsdag 2017 in hun geliefde Tilburg. Moe maar vooral erg voldaan blikten commissaris van de Koning Wim van de Donk en zanger Guus Meeuwis terug op wat het bezoek van de koninklijke familie teweeg had gebracht. ,,Ik als Brabantse zanger, hij als Brabantse hoeder", aldus Meeuwis. ,,Dat was een heel goed biertje. En ik vond het mooi dat hij daar aan het einde van zo'n dag nog tijd voor maakt." Een echte terugblik was het trouwens niet eens. ,,We hadden het over heel andere dingen." Maar wat er toch vooral in de lucht hing: de onuitgesproken trots en verbondenheid dat Brabant weer mooi op de kaart stond die dag.



,,Wim slaagde er de afgelopen elf jaar telkens in de kracht van Brabant te benadrukken. Vanuit dat sentiment heb ik ooit ook het liedje Brabant geschreven." Die klassieker uit het Meeuwis-oeuvre bood dan weer voer voor politieke discussie in de beginjaren van Van de Donks commissariaat. Moest Brabant het nummer adopteren als volkslied? ,,Ik stond daar hetzelfde in als Wim: als iedere Brabander ervan geniet, dan is het een volkslied, ook zonder officiële titel." Hoe het ook zij, nadien ontwikkelde zich een stevige werkrelatie en zelfs een vriendschap tussen de populaire zanger en de wat plechtstatige bestuurder. ,,Het klikt goed, we hebben prettige gesprekken. Ik heb heel veel respect voor zijn leiderschap. Hij weet de gelederen te sluiten zonder te schreeuwen."