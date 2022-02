Gynaecologen in de jaren ‘70 hadden vrij spel, ook in Bossche ziekenhuizen

Jan Karbaat. Jan Wildschut. Jos Beek. Aan dat rijtje van artsen die zelf donorkinderen verwekten, kan sinds maandag ook de naam van Henk Nagel worden toegevoegd. Oud-gynaecoloog van het Carolusziekenhuis in Den Bosch, dat later opging in het huidige Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Tussen 1977 en 1985 gebruikte Nagel zeker vier keer zijn eigen sperma om vrouwen zwanger te maken. Het ziekenhuis in Den Bosch laat onderzoeken of dat nog vaker is gebeurd en noemt de handelwijze van Nagel ‘onacceptabel’.