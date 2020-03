Haalt corona ook een streep door de Vuelta in Brabant? Uitstel zou best eens afstel kunnen betekenen

Helmondse neuropsy­cho­loog: ‘Weten­schap­per die middel vindt tegen alle virussen is al onder ons’

8:00 HELMOND - De wetenschapper die een middel vindt tegen alle virussen die de mensheid nog te wachten staan is al onder ons. Dat is de stellige overtuiging van Erik Matser, de internationaal bekende klinisch neuropsycholoog uit Helmond. ,,Alleen onder de grootste druk staan dergelijke historische figuren op. De druk is nu onmenselijk. Maar het menselijk brein is gemaakt voor deze complexiteit.”