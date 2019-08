Haar getrouwde minnaar krijgt een hartstilstand in haar bijzijn, hij overleefde, maar Coleta is hem kwijt

Coleta van Bekhoven moet haar grote liefde afstaan aan de hulpdiensten. Haar affaireman overleeft, maar vanaf dat moment is zij hem kwijt. Aan de artsen, aan familie, en aan zijn vrouw. ,,Ik bestond niet meer. Dat was het ergste: de ontkenning van mijn bestaan”. Ze leeft verder met haar geheim; dat van een verboden liefde.



Coleta (57, Oosterhout) schreef een boek over affaires. Omdat zij er zelf een heeft gehad en omdat zij vrouwen met een affaire een stem wil geven.



Uit discretie voor hun geliefde blijven zij onbekend. Het zijn er vele, ontdekte Coleta de afgelopen jaren. Zij tekende hun verhalen op, waargebeurde verhalen, over het oudste spel ter wereld. Dat spel... Coleta had het voor geen goud willen missen!



Coleta is rond de 50 jaar als ze emotioneel maar ook seksueel ontwaakt na haar scheiding. Over de ontdekking van de liefde en de kunst van het minnen, vertelt ze bij de opening van haar Escaperoom voor de Liefde in Geertruidenberg in 2016. Een paar woorden geeft ze dan prijs over het heftige einde van haar verboden liefde. Hoe dramatisch ook, voor haar werkte die relatie bevrijdend. ,,Altijd blijven spelen, ook in de liefde”, is haar hartenkreet.