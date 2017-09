Hachelijk moment op A16 vastgelegd met dashcam, Brabantse fotograaf schrok zich rot

Ellen Valkenburg: Brabantse op Internationaal Vo­ca­lis­ten­con­cours

11:19 DEN BOSCH - Sopraan Ellen Valkenburg (30) uit Waalre is de enige Brabantse op het Internationaal Vocalisten Concours in Den Bosch. ,,Dat heb ik begrepen. Dat is een hele eer. Voor mij is het fijn om zo dicht bij huis in zo'n groot concours te kunnen staan. Ik ga het beste van me geven."