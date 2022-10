Hacker (19) maakt tienduizenden zorgdossiers buit bij digitale inbraak, ook Brabantse slachtoffers

Fiscus trakteert Martien R. op aanslag van ‘ettelijke miljoenen’

DEN BOSCH/OSS - De fiscus heeft Martien R. een aanslag van ‘ettelijke miljoenen’ opgelegd. En dat terwijl hij formeel 4 euro op zijn rekening had staan, zo bleek in 2019. Ook andere leden van de Osse woonwagenfamilie moeten belasting betalen over geld dat verdiend zou zijn met drugs en wapens.

7:19