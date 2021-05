Had de Osse familie R. een drugsfabriekje in Friesland?

Nieuwsover­zicht | Martien R. wil niet meer meedoen aan proces - Gaan algoritmes levens redden van kankerpa­tiën­ten?

21 mei Martien R. wil niet meer meedoen aan het proces tegen hem en zijn medeverdachten. ,,Ik heb er geen fiducie in dat dit nog een eerlijk proces wordt”, zo zei hij vrijdag onmiddellijk nadat hij het woord had gekregen. Verder zal het zondag niet mogelijk zijn om op de Bredase terrassen via tv-schermen NAC-NEC te volgen. ,,Burgemeester Depla zou wel willen, maar ‘Den Haag’ houdt de poot stijf, er mag niets”, aldus Johan de Vos van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Lees dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.