Handel babymelkpoeder laait weer op; Jumbo kiest om extra aankoopvoorwaarden te hanteren

EINDHOVEN - De lucratieve handel in babymelkpoeder is weer opgeleefd. Dat zeggen supermarktmanagers in de regio. Ze hebben maatregelen genomen om de babyvoeding veilig te stellen voor Nederlandse gezinnen.

Marco Valkenburg, manager van de Albert Heijn in het Eindhovense stadsdeel Strijp, houdt de laatste tijd weer altijd een partij bussen in de voorraadruimte achter. Op die manier kan hij het babymelkpoeder blijven verkopen, terwijl de schappen in de winkel alweer leeg zijn. ,,Het begon weer te gek te worden. We hebben weer veel Chinezen in de winkel.’’ Andere managers van supermarkten in Zuidoost-Brabant bevestigen het beeld: de run op de bussen is weer opgeleefd.

Volledig scherm 'Vanwege de toegenomen vraag naar Nutrillon beperkt deze winkel de verkopen tot maximaal 2 verpakkingen per klant per dag.' © FotoMeulenhof

Ook op tot de hoofdkantoren van Albert Heijn in Zaandam en van Jumbo in Veghel is dat doorgedrongen, zeggen hun woordvoerders. ,,Wij zien dat de vraag naar babyvoeding toeneemt. Om de beschikbaarheid voor onze klanten zo goed mogelijk te houden, verkopen winkels maximaal twee pakken Nutrilon per klant per dag’’, klinkt het uit Zaandam.

Zwarte stift

In sommige winkels is de vraag naar zuigelingenvoeding zo hoog, dat de eigenaar er voor kiest om extra voorwaarden aan koop te hanteren, zegt de woordvoerder van Jumbo. ,,Bijvoorbeeld een minimum aankoopbedrag voor de overige boodschappen." Andere winkeliers bekrassen hun bussen met zwarte stift, zodat ze niet meer gewild zijn onder Chinese handelaren. Nutricia, fabrikant van het populaire merk Nutrilon, bevestigt de groei die recent is gestegen.

Winkeliers klagen dat dit leidt tot onvriendelijke, soms agressieve situaties in hun winkel. ,,Sommigen willen toch meer dan twee pakken kopen’’, zegt Ilse Bozon van de Albert Heijn Corridor uit Valkenswaard. ,,Gisteren was er nog iemand die praatte op hoge toon en in mijn persoonlijke ruimte kwam.’’

Volledig scherm Legen schappen babymelk in Eindhoven © FotoMeulenhof

2008

De politie merkte al eerder dat er criminaliteit in de handel is geslopen. In maart van dit jaar werden in Geldrop nog twee mannen opgepakt omdat zij 35 vermoedelijk gestolen pakken bij zich hadden.

De handel in babymelkpoeder onder Chinese handelaren kwam in 2008 op gang. Zes Chinese kinderen stierven omdat zij vergiftige melk hadden gedronken. Chinese ouders vertrouwden de Chinese melk niet meer en zochten in het buitenland een alternatief. Veel Chinese ouders willen een babymelkpoeder met een Nederlands etiket.

Run afgenomen

De vraag uit China groeide uit tot een levendige handel, waarbij Aziaten Nederlandse winkels afstruinen op zoek naar babymelkpoeder. Dat veroorzaakte voor lege schappen in Nederlandse supermarkten.

Sinds anderhalf jaar geleden leek de run op het witte poeder te zijn afgenomen. Danone, moederbedrijf van het meest populaire merk Nutrilon, had in 2015 zijn productie verhoogd. Bovendien opende Danone in 2015 een online verkoopkanaal in China om rechtstreeks aan Chinese ouders te kunnen leveren en het bedrijf is zaken gaan doen met Nederlandse webshops, waarbij mensen die in Nederland wonen eenvoudig Nutrilon babyvoeding bestellen en rechtstreeks naar familie en vrienden in China laten verzenden.

De recente, verhoogde vraag is lastig te verklaren. ,,In China worden jaarlijks 17 miljoen kinderen geboren. Als een kleine groep ouders meer Nederlandse melk wil, heeft dat grote invloed op de vraag", aldus Albertine van Wolfswinkel, directielid van Nutricia.