Handlanger familie R. vraagt rechtbank om uitstel strafzaak: ‘Eerst wachten op beroep Operatie Alfa’

Nieuwsover­zicht | Kat doodgescho­ten met luchtbuks - Eigenares­se Primera kreeg dreigbrie­ven na rellen

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar ritten die provinciedirecteur Marcel van Bijnen maakte in dienstauto’s en taxi’s zonder dat hij daar recht op had. De eigenaresse van de Primera in Den Bosch heeft diverse dreigbrieven gekregen. Zij kwam in het nieuws nadat haar winkel was geplunderd tijdens de avondklokrellen. En in Klundert is een kat doodgeschoten met een luchtbuks. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.

5 november