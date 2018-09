Handtasje aangezien voor boksbeugel op Eindhoven Airport: boete en vlucht gemist

Één op de vier volwasse­nen in Brabant voelt zich niet gezond

4 september TILBURG - Gemiddeld gezien voelt in Brabant zo’n één op de vier volwassenen zich niet of minder gezond. Brabantbreed zitten mensen in Sint Oedenrode met 22,4% het beste in hun vel. Over heel Nederland gezien, valt het op dat in het zuiden van het land mensen zich minder gezond voelen.