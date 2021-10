Hardwell hoort niet meer bij de 100 populairste dj's ter wereld

Nieuwsover­zicht | Slachtof­fer schietpar­tij overleden - Speciaal­bier wordt duurder

13 oktober Het slachtoffer dat dinsdagavond zwaargewond raakte bij twee schietpartijen in Bergen op Zoom, is overleden. Het zou gaan om Yilmaz Yeral. Verder heeft het Van Abbemuseum in Eindhoven een omstreden schilderij van de muur gehaald, wordt speciaalbier duurder en zit Fontys met de handen in het haar. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.