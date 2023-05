Harry P., ‘prins van de Eindhovense onderwereld’, vraagt vriendin ten huwelijk in de rechtszaal

Leerlingen­ver­voer Laarbeek: kinderen moeten zelf naar een van de vier opstap­plaat­sen komen

LAARBEEK - Aan de deur ophalen zit er niet meer in. Het leerlingenvervoer in Laarbeek gaat voortaan werken met vier opstapplaatsen, in elke kern één. Volgens de gemeente gaat het niet om een bezuiniging, maar is de maatregel bedoeld om klachten als lange reistijden te verhelpen.