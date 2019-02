Hart van Intertoys-veteraan Petra (48) gebroken: 'Blijf verdomme van mijn collega's af!’

HELMOND - Alsof de wereld om haar heen instortte. De 48-jarige Petra van der Heijden werkt al de helft van haar leven bij de Intertoys in Helmond, maar de geboren Etten-Leurse moet nu halsoverkop op zoek naar een nieuwe baan. En dat vindt ze verschrikkelijk. ,,Voor mij is Intertoys niet alleen een speelgoedwinkel, het is mijn ziel en mijn leven.”

Een kwart eeuw, al zo lang werkt Petra (48) bij de Intertoys in Helmond. Daarmee is ze een van de langstzittende Intertoys-medewerkers van Nederland. ,,Ik was van plan om hier nooit meer weg te gaan, maar het heeft helaas niet zo mogen zijn. Voor mij is het klaar. Over en uit”, klinkt het verdrietig.

Petra is vanwege haar vaste en langdurige dienstverband een bekend gezicht bij Intertoys. ,,Werken in een speelgoedwinkel is zo ongelofelijk leuk”, vertelt ze enthousiast. ,,Je hebt altijd en overal vrolijkheid om je heen. Lachende gezinnen zien komen en gaan is het mooiste dat er is. Dat ik al die lieve mensen en mijn lieve collega’s binnenkort niet meer zal zien, voelt als een steek in mijn ziel.”

Donderslag

Het nieuws van het faillissement kwam in Helmond aan als een donderslag bij een heldere hemel, vertelt Petra. ,,Natuurlijk wisten we dat het rommelde, maar we hielden altijd het vertrouwen dat we het wel zouden gaan redden. Intertoys is zo’n krachtige naam, zo’n krachtig merk, dat kan toch niet kapot? Maar helaas, dat kan dus wel. Zo onwerkelijk, iedereen reageerde geschokt.”

Na de bekendmaking van het faillissement liep het behoorlijk storm in vrijwel alle Intertoys-filialen in Nederland. Veel consumenten kwamen naar de winkels om hun cadeaubonnen te verzilveren. In sommige winkels leidde de lange wachttijd tot agressie en intimidatie. Medewerkers werden belaagd, uitgescholden en bespuugd. In Amstelveen ging zelfs een winkel op slot om veiligheidsredenen.

‘Verschrikkelijke berichten’

Petra geloofde haar ogen niet toen ze de ‘verschrikkelijke berichten’ las op het interne kanaal van Intertoys. ,,Mijn hart brak in duizend stukjes. Blijf verdomme van mijn collega’s af!”, vertelt ze geëmotioneerd. ,,Waarom zou je zo tekeer gaan in een speelgoedwinkel? Een speelgoedwinkel! Denk toch eens na. Al die mensen kunnen er niets aan doen, werken zich in het zweet voor jou en je kinderen. En dan ga je ze maar bespugen omdat het wat langer duurt? Ga toch weg!”

Ondanks het verdriet en de teleurstelling, is Petra vastberaden om haar laatste dagen bij Intertoys positief af te sluiten. Ze blijft voorlopig dus nog rondlopen in de winkel, maar dat zal niet lang meer duren. ,,Ik ben te oud en heb een vast contract. Daar willen ze vanaf, zo heb ik intern al vernomen. Intertoys wil straks bij een eventuele overname met een schone lei beginnen. Daar hoor ik helaas niet meer bij. Ik heb hier de afgelopen 24 jaar zó veel meegemaakt, echt verschrikkelijk dat het voor mij hier nu stopt.”

Ondertussen is Petra actief op zoek naar een nieuwe baan. ,,Ik heb her en der al gesolliciteerd, hopelijk dient er zich snel een nieuwe kans aan. De vraag is alleen of een nieuwe baan het gat van Intertoys kan vullen...”

Zondag is de laatste dag dag kadobonnen kunnen worden ingeleverd in de winkel van Intertoys.

Drukte op de zondagmiddag bij de laatste openingsdag van Intertoys op de Melkmarkt nog een laatste gelegenheid om de cadeaubonnen in te wisselen