Havenbaron Jan Rijsdijk brengt Brood, Corneille en Heyboer naar de Krabbenfoor

In de vakantie het pontje pakken? check even of die wel vaart

LITH/MEGEN - Het kan zomaar gebeuren dat je deze dagen niet kunt overvaren met een van de pontjes van Stichting Maasveren. Personeelstekort was er al, nu ook de vakantie is aangebroken, is het nog lastiger om alle pontjes in de vaart te houden. Deze week varen de pontjes Lith-Alphen en Megen-Maasbommel in ieder geval niet.