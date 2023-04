Havens Zeeland en Brabant vragen minister om meer samenhang bij aanpak van drugscriminaliteit

In een brief schrijft burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen namens de Havendriehoek dat er een integraal plan moet komen van ondermijnende criminaliteit op mainports, waarbij vooral gekeken wordt naar de weerbaarheid van die locaties in Nederland als geheel. ,,Een mainport is pas weerbaar als alle mainports in Nederland (en Vlaanderen) weerbaar zijn’’, schrijft Van den Tillaar. ,,Elke mainport kent eigen uitdagingen op het gebied van ondermijning, maar voor criminelen, die gebruikmaken van onze infrastructuur, is elke mainport een potentieel middel. Als mainport A weerbaarder is dan mainport B, treedt het ‘waterbedeffect’ op. Criminaliteit en ondermijning en alle effecten ervan lopen dan over naar de andere mainports.”