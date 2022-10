Hebe (10) heeft 24 uur per dag zorg nodig, zusjes zamelden duizenden euro's in voor ‘snoezelkamer’

Tiemo (17) zag botsing met bus vanuit de trein: ‘Ik vroeg me meteen af of die vol zat’

BERGEN OP ZOOM - ,,Plots remde de trein licht en daarna ging die echt vol in de ankers. Toen hoorde je een doffe klap en zag ik een deel van een bus voorbij schieten. De 17-jarige Tiemo Dingenouts was maandagochtend één van de inzittenden van de trein die dwars door een streekbus knalde. ,,Ik dacht meteen: zaten er mensen in die bus?”

17 oktober