Heeft deze vrouw Vincent van Gogh leren tekenen?

ZUNDERT - Dat de ouders van Vincent van Gogh in Zundert een gouvernante inhuurden was al langer bekend. Pas nu krijgt die Anna Birnie een gezicht. Het Van GoghHuis in Zundert presenteert vanaf zaterdag een pas opgedoken familie-album van de familie Birnie, waarin een foto prijkt van deze Anna (1844-1917). Ook haar rol als gouvernante zou groter zijn geweest dan gedacht. Deze dochter van een kunstenaar liet de kleine Vincent tekenen.

Conservator Ron Dirven van het Van GoghHuis maakte donderdag het nieuws van de ontdekking bekend tegenover een gezelschap van buitenlandse journalisten. Voorafgaande aan de presentatie van de expositie Van Goghs Intimi. Vrienden, familie, modellen in het Noordbrabants Museum in Den Bosch kreeg het internationale persgezelschap een toer langs de belangrijkste Brabantse locaties waar Van Gogh geboren werd (Zundert) of woonde en werkte (Etten-Leur en Nuenen).

Weinig bekend

Tot nu toe was er weinig bekend over gouvernante Anna Birnie. Het opduiken van het familie-album heeft alles te maken met de samenwerking van Dirven met het Stedelijk Museum Breda. Brigitte Birnie werkt daar voor de afdeling Marketing. Via een oom die de geschiedenis van deze van oorsprong Schotse familie schrijft kwam de Bredase Birnie op het spoor van haar verre familielid Anna. ,,Er zijn meerdere Anna's in de familie hiervoor heb ik nooit een relatie gelegd met de gouvernante van de Van Gogh's. Ik wist ook niet eerder dat er foto's waren.”

De ouders Van Gogh haalde de achtjarige Vincent van school omdat ze de kwaliteit onder de maat vonden. Vincent kreeg vanaf toen thuis onderwijs, rond die tijd maakte Anna als gouvernante haar opwachting in het gezin. Dat deze dochter van een kunstenaar en tekenleraar uit Kampen de jonge Vincent al liet tekenen blijkt onder meer uit aantekeningen van een tante van de Van Goghs, stelt Dirven.

In Den Bosch bij het Noordbrabants Museum hadden ze deze gouvernante als een van de intimi van Van Gogh best willen tonen. ,,We werken in Brabant wat Van Gogh betreft ook samen. Maar musea willen ook zelf scoren, zoals Zundert nu.”