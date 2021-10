Heeft Sint genoeg pieten? ‘Er zijn mensen afgehaakt omdat we voor roetveegpieten gaan’

Gezocht: jong talent onderzoeks­jour­na­lis­tiek bij het Eindhovens Dagblad

11 oktober Het Eindhovens Dagblad is op zoek naar een een creatief en journalistiek onderzoekstalent. Het ED is een sterke titel in een zeer dynamisch gebied, Zuidoost-Brabant. High tech, hooi, criminaliteit en mooie mensen, we hebben het allemaal. Daarnaast is het ED de leidende nieuwsbron op papier en online. We brengen nieuws en achtergronden, maar ondanks onze inspanningen blijven er nog genoeg tegels te lichten. Daarvoor zoeken we een onderzoekstalent, jou dus.