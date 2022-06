Heeft sluiting Brabants stroomnet alleen gevolgen voor bedrijven? ‘Ook consumenten gaan dit zeker voelen’

Nieuwsover­zicht | Reizen door Brabant via een Google Maps voor de middeleeu­wen - Bewoner (39) gehandicap­ten­in­stel­ling steekt twee bestuursle­den neer

De prijs voor een liter benzine is voor het eerst hoger dan voor de accijnsverlaging op 1 april. In Oss brandden woningen, een grillroom en een cafetaria volledig uit en in Bergen op Zoom vond een steekincident plaats bij een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook nog vrolijk nieuws: het wordt zaterdag schitterend weer. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.

3 juni