Heel Brabant helpt Oekraïne: bekijk hier de initiatieven bij jou in de buurt

De brandweer in Hedel en Brakel, studenten in Tilburg, een Poolse supermarkt in Oss, een vader van een gezin uit Kaatsheuvel. Het is hartverwarmend om te zien hoe inwoners van Brabant en de dorpen net daarbuiten zich inzetten voor Oekraïne en haar bevolking. In alle hoeken van de provincie zijn mooie initiatieven opgezet. Een overzicht.