Heel Uden bidt voor coronapastoor John: ‘Verschrikkelijk dat juist hij nu op de IC ligt met corona’

Politie lost schot na achtervol­ging: A58 bij Roosendaal afgesloten, drugs gevonden in auto

ROOSENDAAL - Door een politieactie is de A58 tussen Roosendaal en knooppunt De Stok woensdagmiddag afgesloten. Volgens de politie is er een aanhoudingsschot gelost na een achtervolging. De bestuurder werd door het schot geraakt en is naar het ziekenhuis gebracht, aldus een politiewoordvoerder van de Landelijke Eenheid. In de auto zijn meerdere zakken met verdovende middelen gevonden.

10 november