Hele boodschappentas van Plus komt vanaf nu via dit giga-magazijn in Oss naar de winkels

Vismarkt Heusden houdt z’n grotere terrassen, in elk geval deze zomer

HEUSDEN - De Vismarkt in Heusden houdt komend toeristenseizoen z’n grotere terrassen. De gemeente past het besluit voor de tijdelijke uitbreiding niet aan. De maatregel geldt in elk geval totdat een knoop is doorgehakt over de herinrichting van de Vismarkt.