Hele middag geen treinverkeer tussen Roosendaal en Vlissingen, wisselstoring pas in avond opgelost

Lezersvraag Ik heb een tennisarm. In hoeverre mag ik daarmee bewegen?

Ai, de voortekenen logen niet: er is echt iets met je elleboog. De pijn straalt zelfs door tot in je onderarm. Blijf bewegen als je zo'n tennisarm hebt, zegt fysiotherapeut Bert Mutsaers. Om te voorkomen dat je er tot een jaar lang last van hebt, zul je wel met beleid moeten bewegen.