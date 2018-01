'Helemaal Het Einde' met Brabants gezin: 'Dit is echt een cultuurshock'

Jasper (36) en Jessica (32) Beerens en hun drie kinderen, de tweeling Floor en Britt (7) en Joep (4), worden gedropt op het eiland São Vicente, in de omgeving van de plaats Mindelo (70.000 inwoners), op een stuk land van één hectare met suikerriet en wat andere gewassen. En niet onbelangrijk: er staat een safaritent klaar.

Tent

Fam. Beerens staat op de tent, ter verwelkoming. Jasper enthousiast: ,,Hier gaan we wonen jongens.'' De kinderen vliegen naar binnen. ,,Een stapelbed'', klinkt het blij. Jasper was altijd druk als betonvlechter en zanger in een feestband. Op zondag de voetbal. Een gehaast bestaan. Jessica werkte in een kinderdagverblijf. De twee doen mee om meer tijd te hebben met elkaar en met de kinderen. Ze willen iets gaan doen in de sfeer van toerisme. Wat precies, dat is nog niet helemaal duidelijk, misschien een camping. ,,En we zullen iets in de landbouw moeten gaan doen'', zegt Jessica het perceel verkennend.

Cultuurshock

Een sprong in het diepe. Sterker: ,,Echt een cultuurshock'', reageert Jasper als hij zo om zich heen kijkt naar het droge en schrale landschap. ,,Echt totaal, helemaal anders.'' Jessica geruststellend: ,,We zien het wel.'' De kinderen oefenen vast wat Afrikaanse gebruiken met een emmer op het hoofd. Het eerste avondmaal bestaat onder meer uit van huis meegenomen worstenbroodjes. Jasper: ,,We gaan naar MC Donalds. O nee, we hebben geen auto.''

In een envelop in de tent 900 euro, de gage voor de komende tijd. Vanaf maandag 8 januari is bij RTL 4 een jaar lang te zien hoe het de families vergaat in hun nieuwe leven. Ieder gezin krijgt een stuk grond, een startkapitaal en een jaar de tijd om een nieuw bestaan op te bouwen. De gezinnen verblijven in safaritenten en wonen op korte afstand van elkaar.