Helemaal uit je panty springen met Snollebollekes in het Gelredome: 'Het is een grote eer en ik vind het super spannend'

VideoBEST - Zijn eerst hit Vrouwkes is 12.276.304 keer bekeken op YouTube. Zijn latere hits zoals Snollebolleke en Links Rechts lopen ook in de miljoenen. En dus staat Rob Kemps uit Best, beter bekend als Snollebollekes, 30 maart 2019 voor het eerst met een eigen show in het Gelredome in Arnhem. En daar heeft hij zin in. ,,Ik vind het een eer dat wij als partyact in zo'n groot stadion mogen staan. Ben er echt trots op en heb er zin in."

Of het uitverkocht zal raken? ,,Daar denk ik nog niet over na. Ik probeer er nog niet te veel van te verwachten maar vind het wel echt super spannend."

Richting de 15.000

,,Het is niet zo dat ik aan het poepen was en het ineens in me opkwam. Zoiets ontstaat gewoon", aldus Rob Kemps, de voorman van Snollebollekes. ,,We hebben inmiddels al meerdere grote shows gegeven en we merken dat mensen ook wel echt voor ons in het bijzonder komen. Zonder op te scheppen." En zo ontstond het idee om een concert te geven in een stadion.

Behalve de Snollebollekes die ongetwijfeld zorgen voor een zaal die compleet van links naar rechts gaat, zijn er ook meerdere gastoptredens. Zo komen Gerard Joling, Gebroeders Ko en de Vengaboys nog even langs om de sfeer nog meer op te peppen.

Met de kaartverkoop lijkt het tot nu toe goed te gaan. ,,Je kunt je van te voren inschrijven voor kaartjes en die teller gaat toch al richting de 15.000", zegt hij met enige trots.

Carnaval

Snollebollekes is allang geen carnavalsact meer. ,,We maken eigenlijk gewoon feestmuziek die ook geschikt is voor carnaval. Het mooie is dat we zo'n divers publiek hebben. We staan bij Defqon maar ook bij het Piratenfestijn." Kinderen, volwassenen, zelfs opa's en oma's, iedereen lijkt weg te lopen met de Snollebollekes.

Zijn show valt komend jaar in dezelfde maand als carnaval, maar carnaval overslaan zal hij niet doen. ,,Voor carnaval heb ik altijd tijd. Daar máák ik tijd voor. Maar wel voor optredens, niet om het zelf te vieren." Dat vindt hij dan wel weer jammer. ,,Ik mis dat wel hoor, lekker vijf dagen zat zijn. Dat is denk ik het enige wat ik jammer vind van alles wat ik doe. Maar ik wil niet zeuren hoor. Ik heb niets te klagen. Iedere keer dat ik een show geef is dat toch weer een feestje."

Gezondheid

Hoe hou je dat toch vol, dat eeuwige op en neer gehos en altijd blijven lachen? ,,Rusten. Ik slaap veel. Sowieso voor iedere show. En ik drink nooit tijdens optredens." Kemps ziet het vooral als een mindset. ,,Je stelt je er op in. Net als dat je in de auto zit naar Parijs, je blijft dan ook wakker en scherp totdat je er bent."

Toch zal hij nu even zijn stem moeten sparen. Hij klinkt een beetje schor. ,,Ik ben al heel de dag aan het kletsen met verschillende media. Vanavond zit ik zelfs bij RTL Late Night. Super spannend."

Kemps wil nog niet teveel nadenken over wat de volgende stap wordt, mocht dit nu uitverkopen. ,,De pauze van de Superbowl natuurlijk!", grapt hij. ,,Nee hoor, ik laat het op me afkomen, we zien het wel.