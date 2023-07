Hells Angels vecht sluiting clubhuis Raamsdonk aan: ‘Het is gewoon een vriendenclub’

Kelly schreef ‘Knarfje’, een kinderboek over veters strikken: ‘Het is niet erg om hulp te vragen’

ETTEN-LEUR - Weten kinderen met al dat klittenband nog hoe ze hun veters moeten strikken? Op school krijgen ze er geen les meer in. Kelly Baremans uit Etten-Leur kwam op het idee om er een kinderboek over te schrijven met Knarfje in de hoofdrol.