Helma gaat na 49 jaar achter de kassa ‘van alles en nog niks’ doen

Er hangt iets moois in de lucht voor dronebou­wer uit Uden

UDEN - De drones die Jorrit Linders en zijn mannen bouwen in een oude varkensstal in Uden gaan de hele wereld over. Met stralingsmeters voor kerncentrales, voor leger-verkenningsvluchten of voor windmoleninspecties. ,,Niemand had eigenlijk echt goed spul. Dat ben ik gaan ontwikkelen.”

18 september