Helmi Huijbregts: de vrouw die Brabant aan een nieuw bestuur moet helpen

Helmi Huijbregts. Haar naam duikt de laatste jaren met grote regelmaat op in berichten die beginnen met het woord benoeming. De ene keer treedt ze aan als waarnemend burgemeester zoals in Bronckhorst, Lochem en Roosendaal. De andere keer zet ze haar tanden als informateur in de vorming van een nieuwe college zoals onder meer in Zutphen, Moerdijk en Zoetermeer. Verder was ze burgemeester in Oosterhout, gedeputeerde en Statenlid in Brabant en wethouder in Teteringen. Nu is ze bezig aan haar laatste periode als Eerste Kamerlid voor de VVD en gaat de 70-jarige Oosterhoutse voor haar partij aan de slag als informateur in Brabant.