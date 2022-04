Helmonder bouwde een jacuzzi en Bavaria-lounge in zijn achtertuin: ‘Huis was direct verkocht’

Het is goed toeven in de achtertuin van de Brantstraat 33, in Helmond-West. En dat ligt niet alleen aan de ligging, die op het zuidwesten is. Anthony van de Pol begon zes jaar geleden met de bouw van zijn eigen lounge, die geconstrueerd is uit tig kratjes Bavaria. Vorig jaar kreeg het paleisje bovendien een spa-functie. ,,Het bubbelbad heb ik óók zelf gemaakt”, zegt Van de Pol, die nu dus gaat verhuizen binnen de stad. ,,Nee, de jacuzzi gaat niet mee. Die is helemaal ingemetseld.”