Helmonder die vuurwerkaanslag pleegde op politiebureau wilde premier Rutte ‘met raketwerper bestoken’

Nieuwsover­zicht | Drie gewapende mannen aangehou­den voor homogeweld - Wilde das gered uit put

28 augustus Drie jonge mannen uit de omgeving van Oss zijn deze week aangehouden voor het mishandelen van een bezoeker van een homo-ontmoetingsplaats. De politie onderzoekt of het drietal mogelijk iets te maken heeft met eerdere incidenten aldaar. Verder is de politie nog altijd druk in de weer met de cold case rondom Wies Hensen uit Budel. In Breda werden vier aanhoudingen verricht voor een vechtpartij na afloop van een wedstrijd van NAC. En de komende tijd lijkt het zonnig te worden. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag 28 augustus.