Helmonds bedrijf: Geen water met GenX geloosd

HELMOND - Het Helmondse bedrijf Custom Powders zegt niet verantwoordelijk te zijn voor de omstreden GenX-stoffen in het oppervlaktewater van waterschap Aa en Maas. Het bedrijf had zich aanvankelijk zelf gemeld nadat bleek dat naast Chemours in Dordrecht nóg een bedrijf GenX-stoffen zou hebben geloosd in Brabant.

Dat laat het bedrijf weten in een verklaring. Het bedrijf zegt nooit GenX-houdend water te hebben geloosd. Ook zouden er nooit 'ongewone voorvallen' zijn geweest waarbij afvalwater met daarin GenX-stoffen in het riool is terechtgekomen.

GenX is een technologie waarmee teflon wordt geproduceerd en waarbij stoffen vrijkomen die in hoge concentratie mogelijk kankerverwekkend zijn. Vorige week werd bekend dat zowel bij de waterzuivering in Eindhoven als Aarle-Rixtel verhoogde concentraties van die stoffen in het water zijn gevonden. GenX zorgde eerder voor ophef rond het chemiebedrijf Chemours in Dordrecht. Door de lozingen van die fabriek waren de stoffen ook in het drinkwater terechtgekomen.

Afgevoerd

Naar aanleiding van de media-aandacht meldde Custom Powders zich bij de Omgevingsdienst, omdat het bedrijf teflon droogt waarin ook een van de GenX-stoffen zit. Het water dat bij het drogen vrijkomt, wordt echter opgevangen en afgevoerd.

Maandag meldde waterschap Aa en Maas nog dat het betreffende Helmondse bedrijf vermoedelijk de bron was van de concentratie GenX-stoffen die bij de waterzuivering in Aarle-Rixtel was aangetroffen.

Zie hieronder de volledige verklaring: