‘Helmplicht voor fietser op politieke agenda’

Parkeer­kaart voor gehandicap­ten kost in de ene gemeente honderden euro's, ergens anders is het gratis

16 juni Een gehandicaptenparkeerkaart is in de ene gemeente fors duurder dan in de andere. Sterker nog: in sommige gemeenten is de kaart gratis. Dat blijkt uit cijfers van het Stimuleringsfonds van de Journalistiek.