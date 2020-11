Help, Ziggo stopt met analoge tv: Anneke (75) helpt ouderen over te stappen op digitaal

Flinke daling aantal besmettin­gen in geplaagd Midden- en West-Bra­bant

5 november Een groot deel van de landelijke daling in het aantal besmettingen lijkt op conto van Brabant te komen. Het aantal nieuwe positieve coronatesten in Brabant is donderdag fors minder dan de dag ervoor. Donderdag werden net iets meer dan duizend positieve coronagevallen vastgesteld. Met name in Breda en Tilburg daalde het aantal besmettingen flink en telden deze steden respectievelijk 72 en 60 nieuwe gevallen. Eindhoven kreeg er het afgelopen etmaal de meeste gevallen bij, namelijk 115.