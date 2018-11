Henk Beijers uit Vught ontvangt Heemmedaille

Beijers (80) is 25 jaar coördinator van de historische werkgroep van Heemkundekring Schijndel, waar hij ook de oprichter van is. Beijers is zeer actief als heemkundige, hij is zo'n vier ochtenden in de week aan het spitten in archieven in het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in Den Bosch.

De Vughtenaar schreef al meerdere boeken over de historie van Schijndel, het dorp waar hij jarenlang directeur was van basisschool De Beemd. Beijers kreeg de op een na hoogste onderscheiding binnen Brabants Heem voor zijn heemkundige inzet op lokaal gebied, maar ook op regionaal gebied. Voorzitter Henk Hellegers van Brabants Heem reikte de medaille uit. De Heemmanifestatie in cultureel centrum 't Spectrum werd door ruim 1200 mensen bezocht. Vooral de Canon van Meierijstad maar ook de nieuwe film over de voormalige kousenfabriek Jansen de Wit waren de smaakmakers. Dat gold ook over de film van heemkundekring Schijndel over de Eerste Wereldoorlog.