Henk bespaart een hoop geld met slim apparaat: ‘Iedereen aan de Kubie’

Honden eindelijk in beslag genomen: 'Ik kan het dossier niet verder dan vijf jaar terug zien, maar vermoed dat het al langer speelt’

3 augustus BERGEN OP ZOOM - Drie Turkse herdershonden ontsnappen keer op keer in Bergen op Zoom. Zeker tientallen meldingen kwamen er in de laatste vijf jaar binnen bij de politie. Afgelopen vrijdag zijn de uitgebroken honden gevangen en in beslag genomen.