Henk Krol stopt met bed & breakfast vanwege seksafspraken en feest met lachgas: ‘Grens gepasseerd’

Nieuwsover­zicht | Hond alsnog overleden na steekpar­tij - Peter Gillis staat op dodenlijst

Het hondje dat meerdere malen gestoken werd bij de fatale steekpartij in Den Bosch, waarbij de 20-jarige Anouk den Dekker om het leven kwam, is dagen later alsnog overleden. Multimiljonair Peter Gillis staat op een dodenlijst. Wie hem wil doden is niet duidelijk, maar hij is goed beveiligd. En VDL accepteert het bod van Infestos op Neways. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag.

28 oktober