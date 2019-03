Henk Krol: ‘Zet het leger in tegen drugscriminelen’

Netflix deelt eerste beelden van Frank Lammers in nieuwe serie, gebaseerd op Brabantse drugsbaron Janus van W.

12 maart LOMMEL - De allereerste Netflixserie die in Nederland is opgenomen, gaat over Brabant. En bijna vanzelfsprekend gaat het dan over drugscriminaliteit. Frank Lammers kruipt in de huid van Ferry Bouman, een karakter dat lijkt op Eindhovenaar Janus van W. Die laatste probeerde de serie tevergeefs via de rechter te verbieden. ,,Men kan niet zomaar een biografie maken van iemand zonder die persoon daar zelfs maar over aan te spreken‘’, zei zijn advocaat eerder.