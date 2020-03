Henk van MAFS showt nieuwe liefde: ‘Ik gun Chantal ook haar prins op het witte paard’

BOXTEL - Henk van de Ven uit Boxtel, bekend van Married at First Sight , heeft vandaag de eerste foto van zijn nieuwe liefde met de buitenwereld gedeeld. ,,Nu kunnen wij ook verder met ons leven.”

Henk was dit jaar één van de kandidaten van het realityprogramma Married at First Sight. Hij werd gekoppeld aan de excentrieke Chantal, maar dat bleek niet bepaald een match made in heaven. De bom barstte dan ook al op hun huwelijksreis.

Zo snel als de twee trouwden, zo snel waren ze ook weer gescheiden. Al in de slotuitzending maakte Henk bekend dat hij een nieuwe liefde had gevonden. Waar hij die had leren kennen? Op zijn eigen bruiloft. Meer wilde hij er op dat moment niet over kwijt. Tot vandaag.

‘Vlinders in mijn buik’

Op social media deelt hij een foto van zijn nieuwe vriendin. ,,Supertrots mag ik jullie eindelijk voorstellen aan de vrouw die mij het geloof in echte liefde terug heeft gegeven en de vlinders in mijn buik iedere dag weer laat dwarrelen.”

Volledig scherm Henk van Married at First Sight en zijn nieuwe liefde. © Facebook/Henk van de Ven

Henk heeft een goede reden om naar buiten te treden met deze foto. ,,Er werd zo vaak gevraagd wie mijn vriendin was. Andere deelnemers deelden foto's met hun nieuwe liefde en toen hebben we besloten dat ook maar te doen”, zegt hij lachend.

Maar dat is niet de enige reden. ,,Voor ons is het ook een soort van afsluiting, zodat we verder kunnen met ons leven. Nu gaan we bouwen aan de toekomst. Eentje zonder camera's. Ik hoop dat ons die privacy wordt gegund.”

‘Nog erger dan Chantal’

Sinds Henk de foto de wereld in slingerde, staat zijn telefoon niet meer stil. ,,Ik zie alleen maar leuke, lieve berichten voorbijkomen.” Op eentje na dan. ,,Ik heb één reactie gelezen dat ze er nog erger uitziet dan Chantal, maar volgens mij heeft diegene een vuiltje in z’n oog”, grinnikt hij.

Hoewel de twee geen contact meer hebben na hun stukgelopen huwelijk, hoopt Henk dat zijn ex-vrouw ook snel weer geluk vindt in de liefde. ,,Ik gun Chantal ook haar prins op het witte paard. Iedereen verdient iemand om van te houden.