Henry Pfaff al 3,5 jaar vermist: hij deed voor niemand een stap terug

EINDHOVEN - Het is inmiddels zo'n 3,5 jaar geleden dat de familie van Henry Pfaff hem voor het laatst zag. Na een ochtend fitnessen in het Klokgebouw moet de 25-jarige Eindhovenaar met een beetje tegenzin even naar een afspraak. 'Ben zo terug mam'. Vandaag, op de Internationale Dag van de Vermisten, staat deze krant stil bij deze opvallende vermissing.

Henry Pfaff vertrekt zonder telefoon en zonder jas. Buren zien hem voor hun raam in de Tweede Terborgstraat langs lopen richting de Koenraadlaan. Vanaf dat moment ontbreekt ieder spoor. Pfaff lijkt van de aardbodem verdwenen. De politie zegt in eerste instantie tegen de familie dat hij vast zit in de gevangenis in Grave. Het blijkt een foutje.

Familie en vrienden zoeken de hele regio af, ook kijken ze in België. Paragnosten worden geraadpleegd en Eindhoven hangt vol vermist-posters. De politie vraagt aandacht voor de zaak in een opsporingsprogramma en de familie verschijnt hier en daar op televisie. De politie wijst nog op zijn criminele achtergrond. En dan blijft het stil. Het is wachten op iemand die z'n mond open doet. Meer kan de familie al tijden niet doen. Afwachten.

Lees hieronder een uitgebreid verhaal over het leven van Henry Pfaff, mede geschetst door familie en vrienden

Hemelvaartsdag, mei 1995. De 25-jarige Johan Pfaff stapt bij café Guus aan de Edisonstraat in Eindhoven met een flinke slok op in zijn auto om zijn ouders te bezoeken. Onderweg gaat het gruwelijk mis op het Strijps Bultje. Pfaff verliest de controle over zijn auto en rijdt zich dood. Hij laat zijn vrouw Pascalle en drie kinderen achter. De oudste heet Henry. Deze jongen is twintig jaar later het middelpunt van het volgende familiedrama.

Henry Pfaff is net als zijn vader 25 jaar oud als hij op dinsdagmiddag 27 januari 2015 de deur van zijn ouderlijk huis in de wijk Drents Dorp achter zich dichttrekt en nooit meer wordt gezien. Op nog geen honderd meter van de plek waar zijn vader stierf, verdwijnt Henry.

Koppositie

Een zomerdag, 2005. Het starthek klapt naar beneden en de vijftienjarige Henry Pfaff spuit weg op zijn 125 cc Honda. Of hij nou helemaal aan de binnenkant of buitenkant start, hij wringt zich op zijn crossmotor midden door het deelnemersveld een weg naar voren. Zo pakt hij al snel de koppositie op het circuit van Baarle-Nassau. Henry kent maar één tactiek: vol gas. Hij rijdt na een paar rondes een halve baan voor op de rest, maar verliest de controle over zijn machine. Zijn familie ziet het hele deelnemersveld passeren, behalve Henry. Ze kijken rond en zien ineens zijn rood aangelopen hoofd uit het korenveld naast de baan steken. "Dan godver je eerst. Want die aap reed zo verrekkes goed. Maar later konden we er om lachen."

Familievriend Rini Swinkels (54) bladert door een fotoalbum. Alleen maar foto's van een jonge Henry. "Hij nam heel veel risico met starten. Dan had ik altijd m'n ogen dicht. Na een paar rondes was hij moe en zakte hij terug." Toch werd hij in 2001 nog zesde op een NK in Emmen.

Woensel-West

Henry woont van zijn negende tot zijn vijftiende bij de vrijgezelle Rini en diens ouders in Woensel-West. De jongen kent zijn hele leven lang maar een telefoonnummer uit zijn hoofd: dat van Rini. Als hij wel eens opgepakt wordt - bijvoorbeeld gegijzeld voor openstaande verkeersboetes - belt Henry dus met hem: "Zeg even tegen mam dat ik in Grave zit." Dus de dag na zijn verdwijning belt de familie ook met Rini. "Als Henry belt... Hij is niet thuis gekomen."

Rini, een grote, kale UPS-medewerker, leert Henry kennen wanneer de jongen als achtjarige gaat voetballen bij LEW aan de Elburglaan. Hij belandt in de E2 van trainer Rini. "Het was een branieschupperke. Iedereen in de wijk kende Henry'ke. Ruitjes ingooien, fikkie stoken. Kattenkwaad. Ook de wijkagent wist wel wie hij was."

Volledig scherm Familiefoto's van Henry Pfaff. © ED

Nadat Henry's vader is verongelukt, verhuist moeder Pascalle van het kampje aan de Stillendijk naar de Tweede Terborgstraat in het Drents Dorp. Ze werkt veel om de eindjes aan elkaar te knopen. Henry speelt vaak buiten op straat. Thuis is hij lastig. Hij zit korte tijd vrijwillig in een gezinsvervangend tehuis in Valkenswaard, om gezeur met Jeugdzorg voor te zijn. Rini haalt hem voortaan op voor de voetbaltrainingen. Het jongetje wordt meer en meer onderdeel van zijn gezin. Tijdens een vakantie in Barcelona nemen de ouders van Rini cadeaus mee voor Henry. "Een horloge, een telmachine en spellekes." Na een week is bijna alles verdwenen. "Er werd in het gezinsvervangend tehuis gestolen als de rambam. Hij had alleen het horloge nog. Dat droeg hij dag en nacht."

Na een halfjaar overlegt Rini met zijn ouders, bij wie hij altijd is blijven wonen, en met Pascalle. Henry komt bij Rini wonen aan het Humboldtplein in Woensel- West. De weekeinden brengt hij door bij zijn moeder en stiefvader Maikel.

Rini vertelt lachend maar met tranen in zijn ogen over de avonturen met Henry. Over hoe ze alle pretparken in Nederland, België en Frankrijk afsjouwen en hij in een daarvan in een tuigje een vrije val maakte van een stellage van veertig meter hoog. Een jochie met al jong veel bravoure in z'n donder. Hij laat nog maar eens een foto zien. Het jongetje lijkt op Jantje Smit.

Autosloperij

De familie Pfaff verkast in de jaren tachtig van het woonwagencentrum Doolplein dat dan wordt ontmanteld naar de Stillendijk, op de grens met Veldhoven. Een kleine plek, met alleen hun vier wagens. Opa Pfaff heeft er met een van zijn drie zoons een autosloperij. De enige die het verkeerde pad kiest is Johan, vertelt zijn broer Ad. "Johan hield van mooie spullen en lekker eten. Die haalde iedere dag twee videobanden en een shoarmaatje. En als dat niet meer kon, ging hij op pad." Auto's jatten. Liefst Duitse. Of sportschoenen. Als je ruzie met hem had, kon je het vergeten, maar anders deelde hij zijn rijkdom. Toen Ad en zijn vrouw een kindje kregen, kwam Johan met honderd knaken aanzetten. Hoe hij er aan kwam, wist niemand. "Maar het was een mooi gebaar." Z'n familie liet hem begaan. Je kunt een twintiger niet blijven corrigeren.

Henry gaat na de lagere school naar de praktijkschool. Hij had geen doel voor ogen, vertelt Rini. "Hij vond het wel leuk. De dagen dat hij ging." Iedere maand mag hij één snipperdag pakken van Rini. Dan kon hij even blijven liggen. "Het is geven en nemen met dat soort mannen." Op zijn vijftiende gaat Henry weer bij zijn moeder wonen aan de Tweede Terborgstraat. Hij wordt losbandiger en is niet meer zo geconcentreerd met crossen.

Vuisten

Goede vriend Michael Verleijsdonk zit met Henry op basisschool De Korenaar en op judoles. Veel vrije woensdagmiddagen zwemmen de twee in de Tongelreep. Vaak samen met Rini. "Die wilde leuke dingen met Henry doen", zegt Michael. Later gaat het duo veel op stap. Naar De Kers in Oerle, het Stratumseind en dansfeesten zoals Extrema. "Hij was een beetje wild. Vocht wel eens met portiers als die 'm stug aankeken. Dan moesten ze overtroffen worden." Henry kan goed overweg met z'n vuisten, weet iedereen. Rini had een keer mot met de ex van zijn vriendin. Achter zijn rug om gaat Henry bij de man op bezoek. "Hij heeft me nooit meer lastiggevallen." Als vrienden in de problemen zitten, springt Henry als eerste in de auto om het te gaan oplossen. Zelfs voor een groepje tegenstanders gaat hij niet opzij. En hij vergeet niks.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Henry Pfaff.

Echt veel zin om over die latere duistere kanten van zijn jeugdvriend te praten heeft Michael niet. Ja, ze haalden samen vroeger wat 'kattenkwaad' uit. Hij kan een glimlach niet onderdrukken wanneer hij vertelt hoe Henry op zijn dertiende een Opel Kadett pikte en naar school reed. Liever herinnert hij zijn vriend als de jongen 'met hart van goud'. "Als hij tien euro had, was vijf euro voor jou. Hij stond altijd voor je klaar." Michael grinnikt: "Als hij wakker was. Zijn moeder stond een keer om drie uur 's middags met een slijptol naast z'n bed." Henry was net een vleermuis: 's nachts actief. Moeder Pascalle vertelt hoe een doof meisje na zijn verdwijning contact met haar zocht. Ze vertelde dat ze door haar beperking nogal eens voor de gek werd gehouden. "En als Henry medelijden met je had, kwam hij voor je op. Dat meisje moest maar bij hem komen zitten. Dan was het zo gedaan met die flauwekul."

De laatste jaren zien jeugdvriend Michael en Henry elkaar veel minder. Michael krijgt een vriendin en zoontje en werkt hard als zzp'er, met systeemplafonds. Kerst 2014, een maand voor zijn verdwijning, valt zijn oude vriend voor het laatst een half uurtje bij het gezin van Michael binnen.

Wiet knippen

Als Henry een jaar of 21 is, hoort Rini de eerste verhalen over wiet knippen. De 'Jantje Smit' van de pretparkfoto's is inmiddels een goed getrainde beer van een vent: kort pikzwart haar, dure shirtjes met opdruk, tasje over de borst. Als er een vlekje op zijn shirt zit, komt hij naar huis. Hij werkt even bij een loonbedrijf, maar dat wil niet lukken. "Henry was een bepaalde vrijheid gewend."

Hoe kwam hij tot die stap richting criminaliteit? "Door levens van anderen", zegt Rini diplomatiek. Stiefvader Maikel stal vrachtwagenladingen. "Over die handel werd thuis weinig gesproken. Maar hij zag wel het geld dat binnen kwam." Makkelijk geld.

En zijn bravoure. Dat was een mooie kant toen hij jong was, maar deed hem misschien uiteindelijk de das om, denkt Rini. Hij ziet Henry tot het laatst nog zeker twee keer per week, ook op de avond voor zijn verdwijning. Hij beheert het geld van de jongen in een kluisje en geeft hem wat hij nodig heeft. Maar welke zaken Henry precies had lopen, weet Rini niet. "Hij wilde het wel vertellen, maar ik wilde er niks mee te maken hebben. Ik heb mijn geld altijd eerlijk verdiend." 'Weet je nog een hokje ergens?', vraagt Henry hem wel eens. Hij is met wiet bezig. En maakt mogelijk een begin met synthetische drugs. Hij heeft het over 'het verwarmen en koelen' van spul. Rini waarschuwt hem. "Die grondstoffen. Dat is een heel ander wereldje."

Prettig steekje los

Johan Pfaff (20) stapt met Diesel, de bruine Engelse Stafford, de deur van zijn ouderlijk huis uit en wandelt de laatst bekende meters van zijn broer Henry na richting Koenraadlaan. "We speelden vaak Call of Duty op de Playstation. Ik boven, hij beneden. Dan hoorde ik 'm schreeuwen." Johan beschrijft zijn oudere broer als een jongen met een prettig steekje los. "Stond ie op z'n sokken in de sneeuw te barbecueën in de tuin." Ze rookten wel eens een jointje, maar buitenshuis waren ze niet veel samen.

Vlak voor de verdwijning was Johan voor het eerst meegegaan naar een 'klusje' van Henry. "Hij moest in Tongelre een jongen afpersen voor anderhalf rooitje." Henry vroeg op die zondag Johan tot zijn eigen verrassing of hij meeging naar de bioscoop. Maar uiteindelijk was er geen geld voor kaartjes, want de jongen die afgeperst had moeten worden, was niet komen opdagen.

Henry vertelt Johan een maand of twee eerder iets over 'een lab'. Dus hij zou best met synthetische drugs bezig kunnen zijn geweest, denkt de jongere broer. Op de vraag of Henry een naam opbouwde in het criminele circuit antwoordt zijn broertje direct: "Die had hij al." Hij laat een nieuwe tattoo op zijn arm zien. Dezelfde als zijn broer. Hij draagt ook een van zijn dure shirtjes.

Schimmige zaakjes

Wanneer Henry zijn eerste misstappen zette, weet Johan niet. Hij groeit simpelweg op met een broer die in schimmige zaakjes zit. "Het was altijd al zo. 'Je gaat toch nie werken?', zei Henry dan." Henry pakt van alles aan. Als een vriend hoort waar hennep staat, is hij niet te beroerd er op af te gaan, vertelt Johan. Hij weet dat zijn broer een hele tijd geleden al wel eens sliep in een kogelvrij vest en met een pistool bij de hand. "Toen had hij hennep gepikt en ging zijn naam rond." Verlinkt door een 'maat' die waarschijnlijk vervelend bezoek aan z'n deur had gekregen.

Onder het Strijps Bultje blijft Johan even staan. Daar is een afbeelding van zijn grote broer in zwart-wit op een muur gespoten; geregeld door een vriend van Henry. Er staan foto's bij en potjes met opgebrande waxinelichtjes. "Hij deed nooit een stap terug, hij rende er eerder op af." Johan kan er niet te lang stilstaan en trekt met een ruk Diesel weer mee.

Het lastige van al die criminele activiteiten is dat de familie meerdere scenario's niet uit haar hoofd kan zetten. Het moet een bekende zijn geweest, denken ze. Anders was Henry niet zonder jas en telefoon vertrokken op die vroege dinsdagmiddag in januari 2015: 'Ik ben effe weg mam.' Zijn telefoon wordt zeer kort na de verdwijning door vrienden meegenomen om te checken op bruikbare informatie, en belandt opgeschoond terug op tafel: alle info is gewist.