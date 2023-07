Herdenkingsbord jubileumjaar laat hoogtepunten gemeente Steenbergen zien

Gestel zoekt verder naar geschikte opvangloca­tie 300 vluchtelin­gen

SINT-MICHIELSGESTEL - De zoektocht naar een opvanglocatie voor 300 vluchtelingen in Sint-Michielsgestel gaat onverminderd door. De val van het kabinet in Den Haag over de vluchtenlingenkwestie ontslaat Gestel niet van de plicht die zoektocht te staken. In de regio zijn hier afspraken over gemaakt.