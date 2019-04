Herinneringen aan de bijzondere kathedraal: ‘De kick die wij kregen bij het zien van de Notre-Dame...’

De romantiek in en rond de Notre-Dame. Die gaan Brabantse toeristen in Parijs het meest missen, blijkt uit de vele herinneringen die lezers insturen. Er werden vriendinnen ten huwelijk gevraagd, het was een einddoel van een bijzondere fietsrit en een prachtig foto-object in ‘het gouden uur'.

Heel haar leven wilde de moeder van Gwen Rijkers al naar Parijs. ,,Nadat ik was afgestudeerd, nam ik haar mee.‘’ Voor Gwen is de brand in de kathedraal extra beladen: een paar weken geleden overleed haar moeder.

Volledig scherm De moeder van Gwen Rijkers voor de Notre-Dame, een paar jaar geleden. © Gwen Rijkers

Studenten Elisa en Ron van de TU Eindhoven moesten bij het slechte nieuws over de Notre-Dame denken aan hun fietstocht van Gilze naar Parijs, twee jaar geleden. 450 kilometer trappen, in vier dagen tijd. Laat in de avond arriveerden ze in de Lichtstad, om onder het genot van de laatste zonnestralen deze foto te schieten.

,,De kick die wij kregen bij het zien van de Notre-Dame na de lange tocht zullen wij nooit vergeten. Omdat het het betekende dat wij ons doel bereikt hadden en zo een romantische week in Parijs verdiend hadden.‘’

Volledig scherm Elisa en Ron voor de Notre-Dame tijdens hun fietsvakantie, twee weken geleden. © Elisa

,,Bijna 30 jaar geleden alweer mochten wij met het Heilig Hartkoor uit Boxtel de mis zingen in de Notre-Dame‘’, beschrijft de Boxtelse Wil van den Broek. ,,Een reis die wij maakten ter gelegenheid van het afscheid van onze dirigent Joop Felix. Een bijzondere ervaring en mooie herinnering! Bijzonder was toen dat het ons werd verboden om het ‘Ave Verum’ van Mozart te zingen, omdat ‘iedereen dat daar al zong’.‘’

Regelmatig stak Claartje van Heusden een kaars aan in een kerk of kathedraal. ,,Ik dacht terug aan de keren dat ik daar ben geweest. Met klasgenoten tijdens de Parijs reis, op zoek naar een kaart van de Maria voor mijn grootmoeder. En een speciale: de eerste keer met mijn lief. Een kleine dertig jaar geleden alweer. Uiteraard moest ik kaarsen aansteken en wat zijn we jong als we poseren op een van de bruggen van het Île de la Cité met de ND de Paris op de achtergrond.‘’

,,De laatste paar keer dat we er langs kwamen was de rij voor de ingang zo lang dat we niet naar binnen gingen. Je hoorde het gisteren ook weer: dit was het meest bezochte monument van Europa. Ook dit drama zal de oude dame weer overleven.‘’

Volledig scherm Claartje van Heusden en haar man, dertig jaar geleden voor de Notre-Dame. © Claartje van Heusden

De Raamsdonksveerse Esmeralda Zijlmans heeft niet zozeer iets met de kerk, maar wél met het boek en de film van Victor Hugo. Ze is vernoemd naar de hoofdpersoon Esmeralda.

Karel de Beer mocht in 2004 op kosten van het Brabants Dagblad naar Parijs. Hij was de winnaar van de Grote Tilburg Quiz en won een weekend weg voor twee personen. ,,Na een spannende strijd, die pas na middernacht werd beslecht‘’, herinnert de Tilburger zich nog. ,,Wij genoten van een topweekend, waarin we veel van deze wereldstad te zien kregen. Na een bezoek aan de Notre Dame staken we de Seine over om in St. Germain iets te gaan eten. Terwijl we al in de schemering daarheen wandelden, zag ik de Notre Dame nog baden in het zonlicht van ‘het gouden uur’ en nam deze foto.

Volledig scherm De Notre-Dame door de lens van Karel de Beer uit Tilburg. © Karel de Beer

,,Drie jaar geleden heb ik mijn jeugdliefde ten huwelijk gevraagd in Parijs‘’, schrijft Azzaro Sekewael uit Breda. ,,Even voor dat moment heeft zij zich vergaapt aan de prachtige ornamenten, de majestueuze torens, de speelse glas-in-lood en de doornenkrans, terwijl ik, kei-zenuwachtig, aan niets anders kon denken dan aan die verlovingsring die steeds heter in mijn broekzak begon te gloeien. 30 april zijn we een jaar getrouwd!‘’

Zestig jaar geleden kocht de nog jonge man van Joke van Tongeren dit beeldje voor zijn moeder. Hij kreeg wat zakgeld mee op zijn tripje naar Parijs. ,,Het grootste deel ging op aan dit beeldje‘’, zegt Joke.