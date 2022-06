Herinneringen aan naar de Brabantse protestbeweging in de jaren 70: kraken en protesteren, maar zonder honkbalknuppels

Nieuwsover­zicht | Man verwoest politiewa­gen met graafmachi­ne in Tilburg - Herdershon­den bijten 19 schapen dood

Een 40-jarige man is na waarschuwingsschoten aangehouden, omdat hij bij een een manege in Tilburg met een graafmachine op agenten inreed. Verder hebben herdershonden in Rosmalen negentien schapen doodgebeten. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zondag.

19 juni