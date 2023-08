Herinneringen aan vakanties in Rode Kruis-bungalow: ‘Sjef genoot en ik had als mantelzorger een weekje geen zorgen over hem’

Fiets- en voetgan­gers­brug Oirschot weer open

OIRSCHOT - Sinds gisteren is de Stönner-Meijwaardbrug in Oirschot weer open voor fietsend en voetgangersverkeer. Dat is twee dagen eerder dan gepland, door de goede weersomstandigheden van de afgelopen dagen, zijn de werkzaamheden eerder klaar.